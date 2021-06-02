منها انتفاخ بعض الأجزاء... أعراض خطيرة تشير للإصابة بمرض السكري من النوع 2

يؤثر مرض السكري 2 على الطريقة التي يتبعها الجسم في تنظيم حركة السكر واستخدامه في تزويد أعضائه بالطاقة، كما يؤثر السكري 2 على الكلى ووظائفها ويساهم في انتفاخ بعض أجزاء الجسم.

وأكد تقرير لموقع "ميديكفوريوم" أن مستويات السكر في الدم تصبح مرتفعة بشكل مزمن عند الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن تطورات المرض يمكن أن تحدث لفترة طويلة وبشكل تدريجي قبل أن يدرك المريض المشكلة.

ويؤدي ارتفاع السكر غير المنضبط إلى إلحاق الضرر بالجسم، وعلى وجه الخصوص بالكلى، حيث يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة والمرشحات الدقيقة في الكلى، مما يؤدي إلى خروج بروتين الدم من الجسم عن طريق البول.

ويحذر الأطباء من المضاعفات الصحية لمرض السكري، حيث أنه يعطل الأداء الطبيعي للكلى، مما يؤدي إلى حدوث احتباس السوائل في الأنسجة وانتفاخ أجزاء من الجسم وبخاصة الكاحلين والقدمين.

وتعرف أمراض الكلى الناتجة عن مرض السكري باسم اعتلال الكلية السكري، ويمكن أن يؤدي حدوثه إلى ظهور دم في البول والشعور بالتعب وضيق التنفس والغثيان.

وتشتمل أعراض الإصابة بمرض السكري2 على: الإحساس المستمر بالعطش، وكثرة التبول، وتزايد الإحساس بالجوع، فقدان الوزن، الإرهاق، تشوش الرؤية، بطء شفاء الجروح، تكرار حالات العدوى، الخدر أو الشعور بوخز في اليدين أو القدمين بالإضافة إلى ظهور مناطق داكنة في البشرة وغالبا ما تكون في الرقبة أو تحت الإبطين.

وأكد الأطباء أنه لا يوجد علاج لمرض السكري2، ولكن يمكن أن يساعد إنقاص الوزن، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية في السيطرة على داء السكري، كما يلجأ الأطباء إلى العلاج بالأنسولين وأدوية السكري عند تفاقم الحالة.