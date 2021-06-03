حورية فرغلي تكشف عن تطورات جديدة بشأن عملية أنفها.. فيديو

زفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، يوم الأربعاء، بشرى سارة لمتابعيها بشأن عملية أنفها التي تسببت في بعدها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

وخضعت حورية فرغلي لنحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، بعد تحطم أنفها إثر سقوطها من على الحصان في أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات.

وجميع العمليات التي أجرتها حورية فرغلي قبل السفر لأمريكا، لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغيير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

وشكرت حورية فرغلي متابعيها على دعمها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن حاستي الشم والتذوق عادا إليها من جديد.

وأضافت الفنانة المصرية، "صوتي مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيري".

وعن العمل والعودة مجددا للفن، قالت فرغلي، "عندي كمية طاقة كبيرة أوي، وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا".