فرجاني ساسي يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك المصري

أثار اللاعب التونسي فرجاني ساسي الجدل بشأن مستقبله مع نادي الزمالك المصري، مع اقتراب نهاية عقده الموقع مع النادي.

وأكد "الموقع الإلكتروني إرم نيوز"، اليوم الخميس، أن ساسي قال في حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام داخل معسكر المنتخب التونسي، إنه لن يتحدث عن أي شيء يخص مستقبله، إلا بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وبعث ساسي برسالة غامضة إلى جماهير نادي الزمالك، قال فيها:

لن أتحدث حول مستقبلي مع الزمالك الآن، لا أحب الحديث عن هذا الأمر حاليا، وأعلم تماما أن الرأي العام التونسي تصله العديد من الأنباء، ربما تكون غير دقيقة، خصوصا أنني بطبيعتي شخص لا يحب الحديث كثيرا للإعلام.

وأشار اللاعب التونسي إلى أنه سيخرج لتوضيح كل شيء بخصوص خطوته المقبلة، عقب انتهاء المعسكر الحالي لمنتخب تونس، وشرح كل ما دار مع ناديه.

ويذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك سينتهي بنهاية الشهر الجاري، ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشكل مجاني.

فيما تمكن الزمالك المصري من صرف جزء من مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة، بجانب وعود بصرف باقي مستحقاته في غضون الأيام القادمة بشكل نهائي.