تركي آل شيخ يشارك أيقونة من "كنوز" جورج وسوف... فيديو

شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إحدى أجمل الأيقونات الفنية القديمة للنجم السوري، جورج وسوف.

ونشر تركي على صفحته الرسمية في "تويتر" مقطعا شهيرا يعتبر من أجمل "الأيقونات الفنية" القديمة للنجم السوري جورج وسوف.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه تركي مقطعا صغيرا من أغنية جورج وسوف القديمة "بعطفك طالب المعروف"، والتي تعتبر من أجمل الأعمال القديمة التي لها طابعا خاصا لدى محبي الوسوف في سوريا والعالم العربي.

وتأتي مشاركة تركي لأغنية الوسوف، أمس الأربعاء، بالتزامن مع الكشف عن أغنية جديدة للنجم السوري، والتي حملت عنوان "ياه عالزمن".

وحصدت أغنية الوسوف خلال يوم واحد أكثر من مليون مشاهدة على منصات "يوتيوب" و"فيسبوك" وغيرها من المنصات العربية، وحصدت آلاف التعليقات والإعجابات.

وأشاد الكثيرون بصوت الوسوف الذي مازال يصدح وبهر المتابعين بصوته وأعماله الجديدة ونشاطاته الفنية المتنوعة.