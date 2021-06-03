الكشف عن أقوى هاتف ذكي في العالم

وكانت العشرة الأوائل الأكثر إنتاجية من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" عبارة عن طرز مزودة بمعالج "سناب دراغون 888" حصريًا.

ولخص معيار "أن تو تو" الشهير نتائج شهر مايو في هذا المجال.

وجاء "بلاك شارك 4 برو" في المركز الأول في تصنيف الأكثر قوة، وسجل هاتف الألعاب من ماركة شاومي الفرعية 830 ألف نقطة في الاختبار.

بشكل عام، تم تجهيز جميع الهواتف الذكية المدرجة في التصنيف بشريحة "سناب دراغون 888"من كوالكوم ولها ذاكرة كبيرة (12/256 غيغابايت). الفرق بين الفائز ومنافسه أقل من 30 ألف نقطة.

تبين أن تصنيف الهواتف الذكية متوسطة المدى أكثر تنوعًا، وفقًا لنتائج مايو، كما تبين أن "شاومي مي 11 لايت 4 جي" مع معالج "سناب دراغون 780 جي" هو الأقوى بينها.

لكن المركز الثاني حصل عليه هاتف ذكي بشريحة "ريد مي 10 إكس برو 5 جي"، المزود بشريحة "ميديا تيك ديمينسيتي 820" ويحتل هذا النموذج مكانته بين الأكثر إنتاجية منذ يونيو من العام الماضي.