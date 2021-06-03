تغريدة إيلون ماسك عن "بيبي شارك" ترفع أسهم "سامسونغ للنشر" 4 أضعاف

تسببت إحدى تغريدات رجل الأعمل الأمريكي، إيلون ماسك، في رفع أسهم شركة سامسونغ للنشر بمقدار 4 أضعاف.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن أسهم سامسونغ العالمية للنشر سجلت ارتفاعًا قياسيًا، بفضل تغريدة، إيلون ماسك، عن أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك"، حيث قفزت أسهم الشركة بنسبة تخطت 10% إلى مستواها الأعلى منذ السابع من مايو الماضي، بعد تغريدة ماسك.

وقال ماسك في تغريدته، أمس الأربعاء: "بيبي شارك تسحق الجميع.. مشاهدات أكثر من تعداد البشر"، وأرفق ذلك التعليق بفيديو كليب للأغنية نفسها.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

يشار إلى أن "سامسونغ للنشر" هي ثاني أكبر مساهم في شركة "سمارت ستادي" المنتجة لأغنية "بيبي شارك" التي ظهرت لأول مرة عام 2018.

واكتسبت "بيبي شارك" شهرة موسعة على الصعيد العالمي وانتشرت على كثير من مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي الشهيرة، كما جرى إطلاق عملة إلكترونية تحمل اسم الأغنية، الشهر الماضي. وتجاوزت مشاهدات الأغنية على يوتيوب حتى الآن 8 مليارات و600 مليون مشاهدة.