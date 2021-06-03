رانيا يوسف تفضح "متحرشين" بعد هجوم وصفته بـ"قمة الوقاحة"... صور

وشاركت يوسف، أمس، صور جمعتها مع رئيس نادي برشلونة، وعلّقت عليها، قائلة: "صباح الخير من برشلونة، أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم، خوان لابورتا".
وشاركت رانيا عبر صفحاتها الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر"، صوراً تظهر من خلالها بض الحسابات الشخصية التي وجهت لها كلمات مسيئة في التعليقات.
وقالت يوسف في تعليقها على المنشورات باللهجة المحكية في مصر: "قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية".
وتابعت يوسف في منشورها، معبرة عن غضببها الكبير من عنوان بدأ بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتداوله، وقالت إن هؤلاء "المتحرشين" يجب فضحهم، ونشرت عددا من الصور لكلمااتهم إليها وردودهم على صورها مع رئيس النادي الإسباني.
ونشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، أمس الأربعاء، صورا جديدة لها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال وجودها في إسبانيا.
Good morning from Barcelona— Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021
انا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )
❤️❤️❤️مدير Barca ❤️Barca ❤️🇾🇪🇪🇸@JoanLaportaFCB pic.twitter.com/IzKtqTY1E8
ونالت الصورة استحسان عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "صفقة الموسم"، "الصفقة الثالثة"، "هيخليكى رأس حربة".
ووعد خوان لابورتا عقب فوزه برئاسة برشلونة أن يعمل على إبقاء ليونيل ميسي في النادي.
وكان نادي برشلونة قد أعلن، في الأيام القليلة الماضية، عن أحدث صفقاته الصيفية تحت قيادة خوان لابورتا، بانضمام كل من المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو والمدافع الإسباني إيريك غارسيا، لتدعيم صفوفه.
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