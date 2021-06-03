رانيا يوسف تفضح "متحرشين" بعد هجوم وصفته بـ"قمة الوقاحة"... صور

صدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف بهجوم كبير عليها من بعض المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التقاطها صورة مع رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا.

وشاركت يوسف، أمس، صور جمعتها مع رئيس نادي برشلونة، وعلّقت عليها، قائلة: "صباح الخير من برشلونة، أنا مع أجمد رئيس نادي في العالم، خوان لابورتا".

ورصدت الفنانة المصرية بعض التعليقات المسيئة على منشورها، الأمر الذي اضطرها للرد عليها بشكل عاجل.

وشاركت رانيا عبر صفحاتها الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر"، صوراً تظهر من خلالها بض الحسابات الشخصية التي وجهت لها كلمات مسيئة في التعليقات.

وقالت يوسف في تعليقها على المنشورات باللهجة المحكية في مصر: "قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية".

وتابعت يوسف في منشورها، معبرة عن غضببها الكبير من عنوان بدأ بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتداوله، وقالت إن هؤلاء "المتحرشين" يجب فضحهم، ونشرت عددا من الصور لكلمااتهم إليها وردودهم على صورها مع رئيس النادي الإسباني.

ونشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، أمس الأربعاء، صورا جديدة لها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال وجودها في إسبانيا.

Good morning from Barcelona

انا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )

❤️❤️❤️مدير Barca ❤️Barca ❤️🇾🇪🇪🇸@JoanLaportaFCB pic.twitter.com/IzKtqTY1E8 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

ونالت الصورة استحسان عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "صفقة الموسم"، "الصفقة الثالثة"، "هيخليكى رأس حربة".

يذكر أن خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي وذلك بعد غياب لأكثر من 10 سنوات بعد أن حصل على أكثر من 58 في المئة من الأصوات.

ووعد خوان لابورتا عقب فوزه برئاسة برشلونة أن يعمل على إبقاء ليونيل ميسي في النادي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، في الأيام القليلة الماضية، عن أحدث صفقاته الصيفية تحت قيادة خوان لابورتا، بانضمام كل من المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو والمدافع الإسباني إيريك غارسيا، لتدعيم صفوفه.