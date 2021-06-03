صافيناز تثير ضجة في بروفة رقص خاصة بها... فيديو

نشرت الراقصة صافيناز​ فيديو جديدا من بروفا تقوم بها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر موقع "الفن" الفيديو، وظهرت فيه الراقصة صافيناز وهي ترقص بملابس "كاجوال" وأمام فرقة موسيقية، بطريقة عفوية لافتة، أثارت فيها إعجاب متابعيها.

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ونفت صافيناز تصريحات اللاعب الرياضي المصري صالح جمعة​ الذي اتهمها بأنها تحرشت به، وعلّقت على الموضوع، قائلة: "أنت كداب، وكداب جدا. وعايزة أقولك خليك راجل مرة واحدة في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين".