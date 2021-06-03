الكشف عن ميزات جديدة تظهر على "واتسآب"

ونقل الموقع عن الصحفي تأكيده أن وجوده في الكواليس منحه أفضلية اكتشاف الميزة الجديدة ومشاركتها مع الآخرين، حيث أنه كان عند ولادة "واتسآب بيت إنفو" قبل 5 سنوات.

ويقول الصحفي المتخصص في أخبار "واتسآب" في تقرير له على موقع "واتسآب بيت إنفو": "اجتمعت مع ويل كاثكارت في محادثة على تطبيق واتسآب، ناقشنا فيها التحديثات الجديدة للتطبيق".

وتابع الصحفي، قائلا: "كانت تجربة رائعة بدأ فيها ويل بشكري على عملي في نشر أخبار وميزات تطبيق واتسآب"، ثم حدث ما هو غير متوقع، لقد انضم مارك زوكربيرغ إلى المحادثة".

وادعى مارك أن خصوصية الرسائل هي من أهم الأمور التي يرغب الناس في ضمان تحقيقها، وأنه، وبعد طرح الرسائل المختفية، فإنهم يعملون على تطوير ميزات أخرى للحفاظ على خصوصية الدردشة والرسائل.

وأكد زوكربيرغ أن وضع الاختفاء سيطبق قريبا في "واتسآب"، وهو وضع يتيح الرسائل المؤقتة في سلاسل الدردشة الجديدة تلقائيا، أي أنه يمكن للمستلم فتح الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك مرة واحدة فقط قبل اختفائها من الدردشة.

وأوضح مارك أن واتسآب يعمل على تحقيق إمكانية استخدام حساب واتسآب الخاص بك على أجهزة مختلفة، ومن دون اتصال إنترنت نشط، ووصف زوكربيرغ الأمر على أنه "كان تحديا تقنيا كبيرا لمزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك"، كما أكد ويل كاثكارت على أن طرح تقنية مزامنة حساب واتسآب على أجهزة متعددة سيتم قريبا وفي خلال شهرين.

ويتابع الصحفي، قائلا إنه استغل وجود زوكربيرغ وكاثكارت معا ليحصل على معلومات جديدة تهم المستخدمين مثل أنه سيتم دعم تطبيق واتسآب على أجهزة الآي باد بفضل تقنية مزامنة الأجهزة المتعددة، وأنه سيتم إتاحة استخدام الإصدار التجريبي للتحديث الجديد لبعض مستخدمي الـ "أي أو أس" قريبا، حيث سيتم وصل ما يقرب من أربع أجهزة اتصال معا من خلال تقنية مزامنة الحساب على واتسآب.