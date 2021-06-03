باللون الأحمر... أول ظهور لجومانا مراد بعد وفاة ابنتها ديانا... صورة

تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صور لها وهي ترتدي ملابس ذات لون أحمر بعد شهرين على وفاة ابنتها، بحسب ما ذكره موقع مجلة "سيدتي".

ونشر موقع المجلة صورا للفنانة جومانا مراد تجمعها مع زميلتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين في منزل الأخيرة، وكانت جومانا مراد قد شاركت جمهورها هذه الصور عبر حسابها الخاص في تطبيق إنستغرام.

وظهرت مراد في هذه الصور بعد شهرين من الحداد والابتعاد عن المناسبات والتجمعات الفنية، وهي مرتدية ملابس كاجوال باللون الأحمر، بينما تميز اثوب بالبطن المكشوف.

وقالت مراد في تعليقها على الصور: "الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة".

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وأضافت: "والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين".

وعلقت سوزان نجم الدين على رسالة جومانا، قائلة: "أحلى أخت وصديقة حقيقية إنتِ يا جوجو وأحلى عيلة بالدنيا، اللي بحبا كتير، الله يحميكن ولا يحرمنا هاللمة الحلوة أبداً ياحبيبتي".

وكانت مراد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، حين نعتها بقولها: "الحمدلله على كل حال. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

وأبدى عدد كبير من نجمات مصر وسوريا دعمهن لجومانا مراد في أول ظهور لها من بينهن، روجينا، ودنيا عبد العزيز، وهدى المفتي، وشكران مرتجي، وليلى الأطرش، وديما الجندي وصفاء سلطان.