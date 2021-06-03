نسرين طافش تستمتع بأجواء الصيف وتشارك جمهورها صورة جديدة

وشارك موقع "في الفن" صور الفنانة نسرين طافش، حيث ظهرت طافش من خلال الصور بإطلالة مشرقة وهي تستمتع بأجواء عطلتها الصيفية.

وعلقت نسرين على الصور، قائلة: "صباح يوم جميل".

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين شاركوها وصلات الإعجاب والتعليق، قائلين: "أحلى يوم" و"صباح القمر" و"جميلة الجميلات".

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شاركت نسرين طافش خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "المداح".