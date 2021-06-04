"واتسآب" يطور ميزة جديدة للتطبيق

ويعد المطورون بطرح الميزة قريبا والتي ستتيح للمستخدم إمكانية فتح حسابه على 4 أجهزة محمولة في وقت واحد، بحسب ما نقل موقع WABetaInfo.

يذكر بأنه في الوقت الحالي يتوقف التطبيق عن العمل في حال محاولة تشغيله من محمول آخر.

هذا ووعدت الشركة بالمحافظة على خصوصية المستخدمين، حيث لن تسمح هذه الميزة بنقل أو تشفير بيانات المستخدمين الى طرف آخر.

وتعمل الشركة على إضافة ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل تلقائيا بعد تصفحها لمرة واحدة، كما وسيتم تطوير عدد من الميزات المتعلقة بالمحادثات الجماعية.

وستظهر عدد من الميزات الجديدة في التحديث القادم للتطبيق، على أن تصبح متاحة لاحقا لجميع المستخدمين.