خبيرة روسية: إنقاص الوزن بنظام غذائي خاص قد يسبب العقم

وصفت أخصائية تغذية روسية الى أن الرغبة بإنقاص الوزن من خلال نظام غذائي خاص قد يؤدي الى مشاكل في الشعب الهوائية وحتى إمكانية الإصابة بالعقم.

ووصفت الأخصائية، سفيتلانا فوس، الى أن الرغبة بإنقاص الوزن من خلال برنامج غذائي قليل الدسم قد يسبب إلتهاب في الشعب الهوائية وحتى العقم.

مؤكدة على إمكانية تناول طعام قليل الدسم بشرط تأمين حاجة الجسم من الدهون اللازمة، بحسب ما نشر موقع "rsport".

وأضافت قائلة " نقص الدهون لايؤثر على الحالة الصحية فقط، بل على المظهر أيضا.حيث يصبح الجلد جافا ومتجعدا، كما وتنخفض مناعة الجسم وتشيخ أعضاء الجسم بسرعة أكبر بالإضافة لمشاكل القلب والدماغ وسيتدهور عمل الذاكرة".

وتعتبر الدهون أفضل مصدر للطاقة وتساعد على تقديم الفيتامينات مثل A و E و K و D المسؤولة عن المناعة والبصر الجيد والأوعية الدموية القوية والبشرة الجميلة.

كما وتشارك الدهون في إنتاج الهرمونات بما في ذلك الهرمونات الجنسية، الإستروجين والتستوستيرون، وأضافة الخبيرة إن قلة الدهون في النظام الغذائي قد يؤدي الى العقم.

وأضافت قائلة " هناك الكثير من الحالات التي لاتستطيع بها المرأة الحامل إستبعاد الدهون.فبدون الكمية الطبيعية للهرمونات تكون الخصوبة مستحيلة، كذلك الأمر لدى الرجال".

كما وأن نقص الدهون يزيد من إحتمالية خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو وأمراض الرئة.

واختتمت قائلة "الدهون هي جزء من المادة التي تبطن الحويصلات الهوائية في رئتينا من الداخل".