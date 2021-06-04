هل يؤثر لقاح "سبوتنيك V" على الإنجاب؟

يخشى الشباب والفتيات على وظائفهم الإنجابية بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أفاد بعض الأطباء الأخصائيين بعد أن تم توجيه أسئلة كثيرة لهم بهذا الخصوص.

قال إيليا أكينفييف، أخصائي الأمراض المعدية والمرشح للعلوم الطبية، لقناة "إم آي آر 24" التلفزيونية: إن مثل هذه الأسئلة غالبًا ما يطرحها المرضى على الأطباء.

وبحسب قوله فإن هذه المخاوف مرتبطة بالاستبيانات التي وقعها المتطوعون خلال اختبارات "سبوتنيك V".

وأضاف: "في الوقت الذي كان يتم فيه تجريب لقاح " سبوتنيك V "، وكنا نقوم بأخذ المتطوعين، الذين قاموا بملء استبيان، موجود فيه سؤال يتمحور عما إذا كنت تخططين للحمل في الأشهر الستة المقبلة. إذا أجاب الشخص بنعم، فإننا نستبعده من التجريب. هذه ممارسة عادية لجميع الدراسات.

وأشار موضحا إلى أنه بعد أن تم نشر هذا الاستبيان عبر الانترنت بدأ الناس بالقلق من هذا الموضوع.

وأكد أكينفييف أن "اللقاح لا يؤثر على القدرة الإنجابية بأي شكل من الأشكال، لذلك يمكن تطعيم كل الشباب وأولئك الذين يخططون للحمل، ولكن مركز "غماليا" قرر السير بحذر جديد في إنتاج اللقاح".

كما تشير التعليمات إلى أن اللقاح ممنوع للأمهات الحوامل والمرضعات. وقال إيليا أكينفييف: إن "هذا يرجع إلى حقيقة أن العقار لم يتم اختباره على هذه الفئة من المرضى".