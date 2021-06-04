التجارب الأولى للقاح الروسي المركب مع اللقاح الصيني ضد "كورونا" قد تحصل في الدول العربية

صرح كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن الاختبارات الأولى للقاح الروسي "سبوتنيك V" المركب مع اللقاحات الصينية قد تجرى في الدول العربية.

وقال دميترييف للصحفيين: "خليط اللقاح هو موضوع ملح للغاية الآن. قبل شهر، بدأ الجميع يتحدثون عما تحدثنا عنه سابقًا، وهو أن خليط اللقاح هو الذي يكمن وراء الفعالية ومكافحة الطفرات".

وأضاف: "نجري حالياً تجارب مع شركة "استرازينيكا"، لكننا أيضًا تلقينا العديد من الطلبات من لقاحات أخرى، بما في ذلك تلك الواردة من الصين. وأستطيع أن أقول بأن هذه شركات تصنيع كبيرة. ومن المحتمل أن نبدأ الاختبارات الأولى في الدول العربية، وبالذات بخصوص اللقاح المركب سبوتنيك مع اللقاح الصيني".

ويعمل لقاح "سبوتنيك V" بطريقة مشابهة لتلك التي طورتها أوكسفورد "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" حيث يستخدم فيروسا من النوع البارد الذي تم تصميمه ليكون غير ضار كحامل يقوم بإيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم.