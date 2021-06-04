تحذير من ترك مستحضرات التجميل داخل السيارة

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" إن الحرارة الشديدة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، لا سيما حال تركها داخل السيارة لمدة طويلة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 20 درجة مئوية، فإنها ستكون داخل السيارة 31 درجة مئوية خلال 20 دقيقة، فيما ستكون خلال 40 دقيقة 47 درجة مئوية، أما خلال 60 دقيقة فستصل إلى 50 درجة مئوية.

احذر من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل في السيارة؛ لأن الحرارة الشديدة تفسدها.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/8fF6qYET2E — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 4, 2021

وفيما يلي بعض النصائح لحماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة: