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    الفنان المصري محمد رمضان

    محمد رمضان يثير ضجة جديدة في أول ظهور له بعد الحجز على أمواله... فيديو

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    نشر الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو جديد، وذلك للمرة الأولى بعد إعلانه التحفظ على أمواله.

    وأثار المقطع الذي ظهر فيه محمد رمضان، ونشره عبر حسابه الرسمي، بموقع "فيسبوك"، ضجة جديدة، حيث تعرض للسخرية من قبل متابعيه الذي علقوا على الفيديو بسبب التحفظ على أمواله في مصر.

    الفنانة المصرية ياسمين صبري
    © AFP 2021 / Kelly Sullivan
    ياسمين صبري تكشف حقيقة سخريتها من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

    وظهر رمضان في الفيديو الجديد وهو يقوم بحلاقة شعره، كما أعلن عن أغنيته الجديدة "ثابت".

    ومن جانبهم علق متابعي محمد رمضان، وقال أحدهم: "لو محتاجنا في الكليب كلمنا هنجيلك ببلاش احنا عارفين ان ظروفك صعبه، حساب الحلاق عندي ي برنس مقدر ظروفك برضو، حساب الحلاقة عندي عارفك معزور اليومين دول، هتعمل كليب "مستورة"، حتعرف تحاسب الحلاق ولا حتحلق على النوتة، حساب الحلاقة عندي يا برنس .. مقدر ظروفك".

    وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أعلن خلاله أن بنك CIB قام بالتحفظ على أمواله.

    وروى محمد رمضان تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين أحد موظفي البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي أد فلوسي اللي في البنوك ومستورة".

    وبدوره، أصدر بنك CIB بيانا، جاء فيه أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية".

    وأوضح أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

    فيما كشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

    انظر أيضا:

    ياسمين صبري تكشف حقيقة سخريتها من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله
    بعد فيديو محمد رمضان... فنان مصري يروي "مكالمة البنك له" أيضا
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    مصدران في القضاء والبنك يكشفان تفاصيل مهمة عن "حجز أموال محمد رمضان"
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