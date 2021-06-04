تطورات جديدة في واقعة سرقة فيلا الفنان سيد رجب

شهدت التحقيقات في واقعة سرقة الفنان المصري سيد رجب، تطورات جديدة، اليوم الجمعة.

أمرت النيابة العامة المصرية، بجنوب الجيزة، غرب القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة، التي رصدت دخول وخروج المتهم، بحسب موقع "مصراوي".

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، بعدما استمع رجال الشرطة إلى أقوال الفنان سيد رجب، الذي أكد أنه لم يكن موجودا وقت وقوع الجريمة.

وقال إنه كان خارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه بينما كانت زوجته ونجله في الخارج أيضًا، مشيرا إلى أنه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيًا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث.

وأضاف سيد رجب أن الكلبين كانا من فصيلة "لابرادور ريتريفر" وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات.

وكشفت الشرطة أن المتهم كان يعمل في حراسة الفيلا منذ 6 أشهر، وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما، وقام بوضع سم لهما في الطعام، وعندما نفق الكلبان تسلل إلى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربًا.