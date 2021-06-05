بسبب خلافات أسرية... طالب جامعي يطعن والده ويصيب أشقاءه في مصر

اهتزت قرية كفر عاصم، التابعة لمركز طنطا في مصر، فجر اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة قام، فيها شاب يدرس بكلية العلوم، بقتل والده وإصابة إخوته بجروح قطعية.

وتمكنّت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم بعد تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن "وصول جثمان الضحية، أحمد يوسف البالغ من العمر 71 عاما، كهربائي، مقيم في قرية كفر عصام، مركز طنطا ومصاب بجرح نافذ في البطن، ووفاته فور وصوله مستشفي جامعة طنطا"، وفقا لما نقلته صحيفة "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

وتيّنت التحريات أن محمد، طالب بكلية العلوم، نجل الضحية، هو من قام بالتعدي على والده، بسكين المطبخ، وأيضا على شقيقته الكبرى، وشقيقه، مما أسفر عن مصرع والده ووفاته وإصابة الآخرين بجروح قطعية ونقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهم، والتحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وأكد شهود عيان، أن المتهم طالب في كلية العلوم، ويعالج من مرض نفسي منذ عام، وإن هناك خلافات أسرية بين أفراد الأسرة، وإن والدته منفصلة عن والده، وإن المتهم كثير التعدي على والده بالضرب، وإن الواقعة حدثت فجرا، وأنهم فوجئوا بالواقعة.