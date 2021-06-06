تعرف على الدول الأكثر متابعة لأعمال الشاعر الروسي الشهير بوشكين

تحظى أعمال وكتابات الشاعر الروسي الشهير، ألكسندر بوشكين، بشهرة عالمية واسعة تتجاوز حدود روسيا، وفي يوم ميلاده 6 يونيو، يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة الروسية.

وحول مدى انتشار أعمال بوشكين في العالم تحدث مسؤولون على موقع Storytel المختص بالكتب الصوتية، لـ"سبوتنيك"، عن أكثر الدول متابعة لأعمال الشاعر الروسي.

وتصدرت كل من تركيا والمكسيك والسويد قائمة الدول الأكثر استماعا لأعمال بوشكين، لتأتي بعدها النرويج والهند.

6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в #ООН отмечается #ДеньРусскогоЯзыка .#Русский язык - родной язык для более 150 млн. человек во всем мире, и еще свыше 100 млн. владеют русским как вторым языком.

📝 https://t.co/bVNAT3cBWD#ДеньРусскогоЯзыка pic.twitter.com/ol13I9fxa8 — ЮНЕСКО 🏛️ #Образование #Наука #Культура 🇺🇳😷 (@UNESCO_russian) June 6, 2021

في روسيا، أكثر أعمال بوشكين شعبية، بحسب الموقع، لسنوات عديدة متتالية كانت الرواية الشعرية "يفغيني أونيغين"، التي تحتل المرتبة الثانية في التصنيف الشعري الإجمالي بين جميع الأعمال، بعد "الكوميديا ​​الإلهية" للإيطالي دانتي أليغيري.

أشهر أعمال بوشكين في تنسيق صوتي في العالم هي ما يسمى بـ "مالينكي تراغيدي"، "كاميني غوست"، "موزارت اي ساليري"، "سكوباي ريتسار"، وهي أكثر الأعمال التي يستمع إليها الأتراك.

أما في المكسيك وإسبانيا فيفضلون "كابيتانسكايا دوتشكا" (ابنة الضابط)، "بيكوفايا داما" (ملكة البستوني)، وأشهر مقطوعة باللغة الإنجليزية هي "يفغيني أونيغين"، والتي يتم الاستماع إليها في السويد والنرويج وفنلندا وبلغاريا وبولندا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "الحرب والسلام" و"آنا كارينينا" لليو تولستوي، و"الجريمة والعقاب" لفيودور دوستويفسكي، و"السيد ومارغريتا" لميخائيل بولجاكوف تحظى بشعبية لدى الأجانب.