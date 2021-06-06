اليوم العالمي لسلامة الأغذية ضمانة لمستقبل جسدك الصحي

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 ، يوم 7 يونيو/حزيران يوما عالميا لسلامة الأغذية، وذلك بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لسلامة الأغذية تحت شعار "غذاء سليم من أجل مستقبل سليم"، يساهم في تسليط الضوء على الفوائد الفورية والطويلة الأمد لإنتاج واستهلاك أغذية موثوق بها بالنسبة للعالم في كل المجالات، وقالت:

معرفة الروابط المنهجية بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والاقتصاد ستساعدنا على مواجهة احتياجات الغد.

ويكمن الهدف الرئيسي في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، في تعزيز الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة والولوج إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

وخلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلامة الأغذية تعد مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين. ولكل دور يلعبه، بدءا من المزرعة ووصولا إلى المائدة، لضمان سلامة الأغذية التي نستهلكها وعدم تسببها في الإضرار بصحتنا.

وتنطلق الحملات في عدة دول عربية، من أجل تنظيم الفعاليات الهادفة إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، والتأكد من مطابقة الأغذية المستوردة للاشتراطات الصحية وتكثيف التوعية بسلامة الغذاء.

وبشكل عام، يحتاج جسم الإنسان إلى نظام غذائي متوازن ليقوم بوظائفه بشكل جيد، فمن الأطعمة المتنوعة، يستمد الجسم احتياجاته من الفيتامينات والبروتينات والطاقة ليعيش ويؤدي مهامه الوظيفية المختلفة، سواء العقلية منها أو الجسدية.