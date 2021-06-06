"لسعة العقرب" و"حلقة النار"... حدثان فلكيان نادران أحدهما أسطوري خلال أيام... صور وفيديو

يقدم شهر يونيو/ حزيران الجاري، لمحبي الفضاء وعشاق النجوم، حدثين فلكيين مميزين، وهما "لسعة العقرب" و"حلقة النار".

يرى سكان الأرض في العاشر من يونيو/ حزيران، مشهدا جميلا يطلق عليه محبي الفضاء "حلقة النار" حيث يدخل القمر لفترة وجيزة بين الأرض والشمس، ما يحجب الشمس بشكل جزئي عن النظر لتشع أطراف القمر في مشهد يوحي بتحوله إلى دائرة من النار الملتهبة.

وبحسب مجلة "livescience" العلمية المتخصصة، يستمر كسوف الشمس هذا الشهر لمدة 100 دقيقة وهي فرصة كبيرة لأولئك الذين يعيشون في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا وشمال أوروبا، حيث يظهر بشكل واضح.

مرحلة "حلقة النار" تظهر عندما يغطي القمر 89% من الشمس، وتستمر لمدة تصل إلى 3 دقائق و51 ثانية في كل نقطة على طول هذا المسار.

بالنسبة إلى مواطني روسيا، يتمكن عشاق الفلك من رؤية الكسوف الجزئي من أراضي روسيا وفي البلدان القريبة.

Morning !! Suddenly remember that solar eclipe will happen in 10 June.. maybe bcs the red energy (annular solar eclipse commonly referred to as a ‘Ring of Fire’) will be defeated that so day we can enjoy the aftermarth effect 🤪 #DONT_FIGHT_THE_FEELING pic.twitter.com/ph1sC8K1EL — this kare (@artistic_shixun) May 31, 2021

أما سكان الشرق الأوسط فستكون رؤيته محدودة ويمكن أن يرصد بشكل طفيف وذلك بحسب الأحوال الجوية.

On June 10, an annular ‘ring of fire’ solar eclipse will be visible in parts of Canada and the Arctic. A partial solar eclipse will also be visible in other parts of the northern hemisphere, including parts of the eastern U.S. at sunrise. More info: https://t.co/xnDmqxZtZh pic.twitter.com/uY7UowJCmH — NASA Sun & Space (@NASASun) June 3, 2021

"لسعة العقرب" أسطورة حدثت في الشرق الأوسط

يلاحظ في سماء الصيف مجموعة منحنية من النجوم تزحف عبر السماء، وتشع واحدة من النجوم باللون الأحمر فيما يشبه المنارة اللامعة.

هذه المجموعة الجميلة هي نجوم العقرب، حيث تظهر الشهر القادم بشكل واضح جدا ويظهر ذيل العقرب وهو يقوم بلسعته الشهيرة.

وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، يُعتقد أن هذه المجموعة من النجوم التي تشكل العقرب تعود إلى أسطورة يونانية قديمة جدا حدثت في البحر الابيض المتوسط والشرق الأوسط، العصور القديمة في البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط. حيث أسقطت لدغة العقرب القاتلة الصياد العظيم أوريون، ولهذا السبب - تقول القصة – تظهر نجوم العقرب على جانب السماء في هذا الشهر.

🌌 What's up in this month’s skies? A partial solar eclipse, a scorpion's sting, and June is a big month for the #JunoMission! Details and downloads at: https://t.co/BrqV1v3paR pic.twitter.com/stWNFrSgL8 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2021

في بداية شهر يونيو/حزيران، يكون ذيل العقرب تحت الأفق، لكن مع حلول نهاية الشهر يظهر ذيل العقرب اللاسع في السماء بعد الغروب ويرصده جميع عشاق الفلك.

ويشكل النجم اللامع (Antares) وهو نجم عملاق أحمر ضخم، قلب العقرب، وهو واحد من ألمع النجوم في السماء.