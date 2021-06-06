6 خطوات بسيطة لضبط مذاق القهوة

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية على مستوى العالم، حيث يستهلكها الملايين بصفة يومية، نظرا لتأثيرها على زيادة النشاط والتركيز.

ورغم أنه يمكن إعداد القهوة بسهولة وسرعة إلا أن البعض لا ينجحون في ضبط المذاق الذي يرغبونه، لذلك نقدم فيما يلي بعض النصائح في هذا الصدد، حسبما قدمتها صحيفة "أخبار اليوم"

1.يفضل شراء القهوة من المتاجر التخصصة في هذا المجال.

2. حاول أن تطيل فترة بقاء القهوة فوق النار لمدة تزيد عن 4 دقائق.

3. يمكن إطالة مدة تسخين القهوة حتى الغليان عن طريق إعدادها بالماء البارد وتهدئة النار لأقل درجة.

4. تأكد من أن الوعاء الذي تحضر فيه القهوة نظيف تماما.

5. يضاف السكر حسب الرغبة، لكن يفضل تقليله بقدر الإمكان حتى لا يطغى على مذاق القهوة.

6. أخيرا، يفضل عدم تخزين القهوة لأكثر من شهر حتى لا تفقد قوة نكهتها.

في سياق متصل، كشفت إخصائية التغذية تامار صامويلز، أن الشخص يشعر باليقظة والتركيز خلال ساعة إلى ست ساعات بعد تناول القهوة، سواء أكان ذلك في الصباح أم بعد الظهر.

وقالت إنه لا توجد أبحاث حاسمة في مسألة توقيت تناول القهوة، معتبرة أن عوامل العمر والعرق والثقافة تؤثر جميعها على الوقت الأمثل لشرب القهوة من أجل تحسين الأداء الوظيفي للذهن.

ونصحت صامويلز الأشخاص الذين لديهم حساسية بالغة لتأثيرات الكافيين بالحد من استهلاك القهوة في الصباح وذلك لمنع اضطرابات النوم والقلق وسرعة ضربات القلب والأعراض الأخرى الناتجة عن الإفراط في تناول الكافيين.