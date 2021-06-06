" واحد بدو يسكتنا"... نوال الزغبي ترد على مطالبتها بعدم التحدث في السياسة

ردت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، على طلب أحد متابعي حسابها على تويتر بعدم التحدث فيما يخص السياسة، حيث قال لها "نوال ممكن تبطلي تحكي سياسة Please (من فضلك)".

وردت نوال الزغبي على طلب المتابع بقولها: "سياسة! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا! ما بقى في إنسانية!".

سياسة!!!!!!! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في!!!! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا!!! ما بقى في انسانية!!!#بالروح_بالدم_نفديك_يا_زعيم https://t.co/x1mxJraNi0 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 6, 2021

وفي وقت سابق، نوال الزغبي، استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين، رفضا لقرارات النقابة بعدم تدخل الفنانين في الشؤون السياسية.

وصدر عن نقابة الفنانين اللبنانية مؤخرا، بيان تطلب فيه من الفنانين عدم التعرض للأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة في لبنان لناحية احترام الحريات وتقديس التعبير عن الرأي، وفقا لما نقله موقع "لبنان 24".

ونشرت نوال الزغبي استقالتها عبر حسابها الرسمي "تويتر"، عبرت من خلالها عن رفضها لكبح الحريات في لبنان نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد.