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    المغنية البحرينية هلا الترك

    خيبة كبيرة تواجه حلا الترك... ومنى السابر خارج "الأزمة"... فيديو

    © Photo / Facebook/Hala Alturk حلا الترك
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    وجّه بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين انتقادات حادة للفنانة البحرينية، حلا الترك، بعد أيام من إطلاق أغنيتها الجديدة عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

    وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أحدثته مشكلة حلا الترك مع والدتها، الفنانة منى السابر، إلا أن الانتقادات التي واجهت حلا، هذه المرة، بعيدة كل البعد عن مشكلتها مع والدتها.

    كوكب الأرض
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    وواجهت حلا مجموعة انتقادات بعد إطلاق عملها الجديد، الذي حمل عنوان "ليالي الصيف" الذي صوّر على شواطئ لبنان.

    الأغنية التي أطلقتها الترك بالتعاون مع الفنان اللبناني، جاد شويري، اعتبرت بحسب بعض النقاد "ضعيفة" و"سيئة"، وفقا لمجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم.

    ونوهت المجلة إلى أن الإطلالة الجميلة والصيفية التي ظهرت فيها الترك لم تحمها من النقد، حيث ركز الجمهور على كلمات الأغنية ومضمونها، وأشاروا إلى أن العمل "ركيك" من حيث الكلمات واللحن وأن اختيارها كان سيئا.

    ونصح البعض، بحسب المصدر، الفنانة البحرينية بدراسة خياراتها مستقبلا لتجنب الوقوع في "أزمة" فنية مماثلة.

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    Публикация от حـلا (@halamalturk)

    وعادت الفنانة البحرينية حلا الترك إلى المجال الفني مجددا، بعد فترة شهدت أزمة مع والدتها منى السابر، وصلت بهما إلى أروقة المحاكم.

    طلوع القمر فوق ناطحات السحاب في نيويورك، الولايات المتحدة 15 أكتوبر 2019
    © AP Photo / J. David Ake
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    وكشفت حلا الترك، من خلال حسابها على "إنستغرام"، عن طرحها أغنية جديدة على طريقة الديو الغنائي بعنوان "ليالي الصيف"، بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري.

    وتم طرح الكليب عبر قناة الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقد تم التصوير على شاطئ البحر إذ تظهر حلا الترك في الكليب وهي تؤدي رقصات استعراضية برفقة مجموعة من الراقصات.

    يذكر، أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بسجن منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

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    الكلمات الدلالية:
    الخليج, فن, أغنية, حلا الترك
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