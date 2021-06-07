بهدف محاربة "الخبيث"... تامر حسني يفاجئ شابة مصرية داخل استوديو التسجيل ... فيديو

دخل الفنان المصري، تامر حسني، إلى غرفة الاستيديو خلسة وتسلل من بين المتواجدين وفاجأ شابة مصرية كان حلمها رؤيته ومقابلته.

وصدمت الفتاة المصرية، وهي إحدى معجبات تامر حسني، عمرها 15 عاما، وتعاني من "المرض الخبيث" في يدها، كما يطلق البعض على السرطان.

ودعا حسني الشابة المصرية بعد أن تواصلت عائلتها معه، حيث تم إبلاغه بحالتها المرضية، فوافق، فورا، على تلبية الدعوة من أجل تحقيق حلم الفتاة.

ووجه حسني دعوة إلى عائلة الفتاة لحضور بروفات تسجيل إحدى الأغنيات، وبحسب مجلة "لها" فوجئت الشابة المصرية بدخول حسني وترحيبه بها.

وشارك حسني الفتاة المصرية الغناء في أغنية بعنوان "كبرنا وعقلنا" وحرص على التقاط الصور معها.

وكشف حسني عن أحدث أفلامه "مش أنا"، إخراج سارة وفيق، من خلال إعلان دعائي، حيث ظهر بشخصية مختلفة وجديدة لم يقدّمها من قبل.

ويشارك حسني في بطولة فيلم "مش أنا" (قصة وسيناريو وحوار تامر حسني) إلى جانب كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.