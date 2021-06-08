"لن تكتب خاتمتي".. شريف دسوقي يوجه رسالة للرئيس والشعب المصري:... فيديو

تحدث الفنان المصري شريف دسوقي، لأول مرة بعد بتر قدمه ومعاناته الصحية الأخيرة، مؤكدا أن ما واجهه مؤخرا من تحديات لن يكتب ختام مشواره الفني.

وقال الدسوقي باللهجة المحكية في مصر: "أنا شغال بروفات حالياً، بحضر شغلي دلوقت، وبيبعتولي الورق بدل ما أنا قاعد في المستشفى عندي وقت كتير. قدامي بالضبط مش أكتر من 25 يوم".

وخلال المداخلة التي أحجراها الفنان على قناة "أم بي سي مصر"، وجه الدسوقي رسالة إلى الشباب المصري، وقال: "كل اللي عايز أقوله لكل شبابنا مفيش حاجة اسمها خلاص خلصت كده، وأيأس وأقعد في البيت وأطول دقني، وأقول خلاص راحت عليَّ. أنا مكمل وولادي في الوسط عارفين كويس إرادة شريف يعني إيه.. فعلا الجملة اللي إتقالت في أحد المسلسلات (معندناش حداد)، إحنا ما بنحزنش على حاجة، إحنا شعب مصري كل العالم بيقتدي بيه".

ووجه الدسوقي رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكل من اهتم بحالته الصحية: "أنا مش عارف أشكر السيد الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، ولا السادة الوزراء اللي وقفوا معايا، ولا دكتور أشرف زكي. لكن عايز أشكر حد بشكل كبير جداً وهو أستاذ أحمد الجنايني، اللي شالني فعلاً. كنت بصور معاه الفيلم ومش قايله إني تعبان، مسابنيش لحظة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام بتوجيه الشركة المتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصا أن الفنان ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد متابعة الرئيس شخصيا للحالة الصحية لدسوقي.