فيل يودع مدربه الراحل بألم ويلقي التحية الأخيرة... فيديو

قطع فيل ضخم مسافة كبيرة جدا من أجل حضور مراسم وداع مدربه وإلقاء التحية الأخيرة عليه في مشهد مؤلم وثقته عدسات الكاميرات.

وتوفي مدرب الفيل، كوناكاد داموداران، (74 عاما) في الهند بمرض السرطان، حيث أتى الفيل خصيصا لوداعه الأخير.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، قطع الفيل مسافة 15 ميلا من أجل إلقاء نظرة الوداع على الهندي الراحل.

وسار الفيل الضخم لمدة ساعتين من أجل الانضمام إلى أقارب وأحباء المدرب الراحل، وتظهر المشاهد الفيل وهو يمد خرطومه لتقدم التحية من أجل الشخص الذي تولى تربيته من عام 1996 وشاركا معا في العديد من المهرجانات.