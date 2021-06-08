الإعلام الروسي: من المرجح استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية في 1 يوليو

وقالت صحيفة "إزفيستيا"، أنه على الأرجح سيتم استئناف الرحلات المنتظمة مع مطاري الغردقة وشرم الشيخ في أوائل يوليو".

وأشارت إلى أن موسكو والقاهرة وقعتا جميع الوثائق اللازمة المنظمة لمثل هذه الرحلات، بما في ذلك وثائق أمن الطيران. ومن المقرر أن يقوم متخصصون من أحد رحلات موسكو الجوية بمراقبة سلامة الرحلات الجوية الروسية في هذه المطارات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لخطوط "ايروفلوت" الجوية الروسية ميخائيل بولوبويارينوف، سابقا، أن الشركة تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في الأيام المقبلة.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، توقفت بقرار من موسكو منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية إلى المقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.