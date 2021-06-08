نسرين طافش تثير جدلا واسعا بصور من مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج... صور وفيديو

أثارت الصور الأخيرة التي نشرتها الفنانة السورية، نسرين طافش، والتي تم التقاطها من أحد المسابح المرتفعة في برج دبي بالخليج العربي جدلا بين المتابعين، بحسب بعض المواقع العربية.

وشاركت طافش محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها في "إنستغرام" صورا ملتقطة من أحد مسابح مدينة دبي، وتحديدا من مسبح مرتفع في برج العرب بدولة الإمارات.

وعلقت طافش على الصورة بعبارة مقتضبة، قالت فيها: "عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك".

وظهرت طافش في الصورة وهي داخل المياه في أحد المسابح المرتفعة في برج دبي، وتنظر باتجاه النافذة.

وشاركت طافش أيضا مقطع فيديو جميل من داخل غرفتها، حيث يظهر إلى جانب إحدى النوافذ حوض سمك ضخم جدا يمتد على كامل الجناح الذي تعيش فيه.

وجلست طافش على الأريكة لتتأمل مشهد الأسماك الجميل في الحوض الكبير في مشهد "ساحر" لا يحظى به إلا القليلون.

وبالرغم من أن الصور لا تظهر أي مشاهد "مخلة"، إلا أن بعض المواقع وجهت انتقادات كبيرة لطافش بسبب صورة حوض السباحة.

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وأشار أحد المواقع إلى أن طافش تعرضت لجوم واسع من قبل المتابعين، لكن عند البحث في وسائل التواصل الاجتماعي لم يرصد أي نقد للفنانة السورية، إلا البعض القليل.

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وبالعودة إلى صفحة طافش، فقد حازت الصور ومقاطع الفيديو على إعجاب الكثير من المتبعين، حيث حصلت صورتها في المسبح على أكثر من 160 ألف إعجاب.

وبالرغم من أن بعض المواقع أكدت أن طافش قد ظهرت "عارية" في الصور، إلا أنه ومن خلال التدقيق في الصور، لا يمكن التأكد من هذا الاتهام حيث لا تظهر الصور إلا أجزاء من الجسم فقط، أما الجزء الأكبر من جسدها فهو غير ظاهر في الصور.