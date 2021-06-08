بعد أضرار بمليون دولار... قطيع من الفيلة يشعل مواقع التواصل... فيديو

صوّرت كاميرا ثبتتها القناة التلفزيونية الرسمية الصينية قطيعا من الفيلة البرية في جنوبي غرب البلاد وهي تستريح بعد مسيرة امتدت على مسافة 500 كيلومتر سببت خلالها أضرارا فاقت قيمتها مليون دولار.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربي" أن القناة الصينية أطلقت عملية تتبع وبث مباشر لقطيع يتألف من 15 فيلا على مدار 24 ساعة، وتسبب القطيع بعد خروجه من محمية طبيعية بخراب في منازل وحظائر ومحاصيل في مقاطعة يونان.

وأظهرت مشاهد الكاميرات القطيع وهو يستلقي في غابة على مشارف عاصمة المقاطعة كونمينغ ، منهكا، كما يبدو فيلا مستلقيا على ظهره فيما يمد خرطومه وقائمتيه في الهواء قبل أن يقترب من فيل بالغ نائما ويعود إلى قيلولته.

Watch: Migrating wild elephants found sleeping in a forest #China pic.twitter.com/nv3okV15ZQ — प्रज्ज्वल फुयाल (@PrazwolPhuyal1) June 8, 2021

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وأسرت مغامرة هذه الثدييات الضخمة البلاد فيما لجأ مئات الملايين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة رحلة الفيلة.