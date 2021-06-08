بعد نصيحته لفتاة تفكر في الانتحار... فنان خليجي يتعرض لردة فعل غير متوقعة

رد نجم السويشيال ميديا، الكويتي، أحمد السالم على فتاة سألته عن نصيحته لها، حيث أنها تفكر بالانتحار، بطريقة أثارت سخط المتابعين، واعتبروا أنه ليس أهلا للنصيحة وفقا لموقع "زهرة الخليج".

وأورد الموقع أن السالم رد على إحدى المتابعات على حسابه على سناب تشات والتي قالت له: "كيف أمحي فكرة الانتحار من رأسي.. ترى أتكلم جد؟".

فرد بطريقة ساخرة وهو يضحك، قائلاً: "شنو في يا بنتي شنو في تابعي مسلسل في نتفلكس.. سويلك طبخة اعزمي رفيقاتك.. اكشخي واطلعي طلعة.. شنو في شنو انتحر خلاص".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع وسط انتقاد الجمهور لرد السالم، خصوصاً عندما أشار بيده إلى أن صاحبة السؤال لديها مشكلة عقلية، واعتبروا أن مواضيع الانتحار والاكتئاب يجب التعامل معها بجدية حتى لا يكون سبباً في انتحار إنسان.

طالب المتابعين كل من يعاني مشكلة نفسية أن يلجأ لمتخصص حتى يتعامل معهم بالطريقة التي تناسب كلاً منهم، وليس من المشاهير الذين لا يتمتع الكثيرون منهم بثقافة تمكنهم من إبداء النصائح الحرجة، ويلجأ بعض الأشخاص لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لإعطائهم النصائح.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "يتركون الناس المختصة ويلجأون للمشاهير ليعالجوا مشاكلهم"، وقالت أخرى: "للأمانة صديقتي دائماً تقول انتحار وأحسبها تمزح وانتحرت صدق، بس من الدور الأول ما حدث لها شي الحمد لله".