بسبب تعرضها للتنمر... فنانة مصرية تكشف تفاصيل عن حياتها... فيديو

ردت الفنانة منى فاروق على أسئلة متابعيها على موقع إنستغرام في بث مباشر على حسابها الشخصي.

وأكدت فاروق أنها مرت بظروف صعبة جدا لمدة عام من الزمن، حيث كانت تشعر بالفشل وتتابع نجاحات غيرها، ولكنها تغلبت على ظروفها السيئة وأكملت دراستها الجامعية حيث كانت تدرس الحقوق وهي الآن تخضع لامتحانات الليسانس، حسب ما ذكرت مجلة "لها" الفنية.

وأضافت منى أنها أحست بالاكتئاب لفترة، ولكنها تغلبت على الفترة العصيبة التي مرت بها بالصلاة والدعاء، لكنها نجحت في النهاية في الانتصار عليه والعودة مرة أخرى إلى حياتها.

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وأكدت الفنانة الشابة، أنها ما زالت حتى الآن تتعرّض للتنمّر القاسي، ولكن التجاهل هو أسلوبها حاليا بالرد، وبالرغم من وصول رسائل خلال الفيديو تحمل العديد من التنمر إلا أنها ستتجاهل المتنمرين بعدم الرد عليهم.

وأشارت فاروق خلال حديثها إلى أنها تصوّر حالياً عملاً فنياً جديداً، وستظهر قريباً على الشاشة، لافتة إلى أن ابتعادها الفترة الماضية سببه التأني في اختياراتها.