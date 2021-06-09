هاني سلامة يكشف حقيقة تقديم جزء ثان من "السلم والثعبان"

كشف الفنان المصري هاني سلامة عن حقيقة تقديمه جزءا ثانيا من الفيلم الشهير "السلم والثعبان" بعد مرور 20 عاما على إنتاجه.

ونشر سلامة مقطع فيديو على حسابه على موقع "إنستغرام"، قال فيه إنه لا يؤيد فكرة تقديم جزء ثان من الفيلم، معللا ذلك بعدم صواب تكرار الأدوار دائما.

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وأكد سلامة أن فكرة التنوع في حد ذاتها أمر مرغوب فيه، إذ يفضل تقديم أدوار متنوعة ومختلفة.

وقدّم سلامة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مسلسل "بين السما والأرض" المستوحى من قصة الأديب نجيب محفوظ.