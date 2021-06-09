فيديو "مرعب" لسائق يقود شاحنة بسرعة جنونية عكس الاتجاه في السعودية

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مرعب" لشاحنة تسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه على طريق سريع في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت الشرطة السعودية بيانا تعقيبا على الواقعة، أعلنت فيه القبض على السائق.

دوريات أمن الطرق على طريق #الرياض #القصيم تطيح بسائق شاحنة نيبالي قام بعكس اتجاه السير وهو يقود شاحنة بسرعة جنونية وهو في حالة غير طبيعية وتوقفه بالقوة الجبرية. #الرياض_الان pic.twitter.com/GNw8su3uel — بندر عطيف (@b_otyf) June 8, 2021

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ، قال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان، إن الفيديو يظهر مخالفة سائق الشاحنة قواعد السلامة المرورية.

وأضاف أن "السائق كان يقود عكس اتجاه السير على طريق القصيم - الرياض السريع، معرضا حياة الآخرين للخطر".

وتابع "تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر".

وأفاد بأن "إجراءات الاستدلال الأولية تبين أنه في حالة غير طبيعية".

وأكد أنه "جرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة".