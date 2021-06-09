موقع يكشف تفاصيل علاقة فنان سوري بممثلة لبنانية

انتشرت مؤخرا شائعات عن علاقة ومشروع خطوبة بين الفنان السوري عبد المنعم عمايري والممثلة اللبنانية جوانا كركي، لتنقطع فجأة وبدون مبررات بعد أن سافر العمايري لتصوير دوره في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة.

وبحسب موقع "صحافة الجديد"، فإنه وبعد الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة حب بين الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ والممثلة اللبنانية ​جوانا كركي​، وقيل إنها رافقته الى دبي في إحدى الرحلات وأن هناك مشروع خطوبة بينهما، كشف موقع "الفن" أن العلاقة لم تستمر إلا لمدة وجيزة، ثم انقطعت فجأة بلا مبررات، بعد أن سافر العمايري وانشغل بتصوير دوره في الجزء الخامس من مسلسل "​الهيبة​".

وقال الموقع إن هناك صمت تام يحيط بالقصة، وخاصة أن عبد المنعم كان قد ارتبط من قبل بخطوبة مع الفنانة اللبنانية ​دانا الحلبي​، لينفصل عنها من دون تحديد الأسباب، ويبدو أن حكايته مع جوانا بدأت "كإعجاب وتعاون فني مرتقب"، هكذا علقت جوانا كركي بعد انتشار خبر الخطوبة.

وتعاملت جوانا مع الخبر بخفة ظل بالقول: "ما حدا خصو، لا تعليق"، وكأنها أرادت التهرب من الإجابة عن مسألة تعتبرها خاصة جداً، ولا يحق لأحد أن يتدخل في تفاصيلها.

تزوج عبد المنعم عمايري من الممثلة السورية أمل عرفة في عام 2001، وتوطدت علاقة حُبهما بعد مشاركتهما بمسلسل آخر أيام التوت، وأنجبا طفلتين هما سلمى ومريم، ولكنهما تطلقا بعد خلافات زوجية في عام 2016.

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "إلى كلّ محبيني ومحبي أمل حابب خبركون أنه بعد مرور 14 سنة من الحب والفرح والغربة والمشاكل والشنططة، 14 سنة أثمرت بنتين متل القمر ربيناهون برموش العين، انفصلنا نهائي وصار الطلاق.. بتمنى منكون تدعولي وتدعولها بالتوفيق بحياة جديدة".