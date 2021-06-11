مختصة تتحدث عن تأثير "كورونا" على مرضى السكري

يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من مضاعفات الإصابة "بكوفيد-19" بشكل أكبر من غيرهم.

فبحسب ما صرحت به مختصة الغدد الصماء، الطبيبة الروسية آنا بيلييفا، فإن المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، معرضون للإصابة بمضاعفات خطيرة أكثر من غيرهم عند إصابتهم بـ"كوفيد-19".

مضيفة بأن هؤلاء المرضى يحتاجون لرعاية طبية خاصة، تتمثل مهمة الطبيب في هذه الحالة في منع تطور نقص السكر في الدم وارتفاع السكر في الدم، وكذلك الحماض الكيتوني السكري.

وأضافت المختصة "ليست كل الحبوب آمنة في حالة المرض الشديد، يجب أن يختار الطبيب العلاج. مستوى السكر في الدم المستهدف لدى مرضى السكري في المستشفى هو 7.8 إلى 10 مليمول/ لتر."

وقالت الطبيبة في مقابلة مع موقع iz الروسي، إن الإصابة بـ"كوفيد-19" يمكن أن تطور مقاومة كبيرة للأنسولين ولكن بعد التعافي تعود المستويات إلى حالتها الطبيعية.