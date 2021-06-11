وكالة الأدوية الأوروبية تدرس حالات تخص عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية حالات الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد التطعيم بجرعتي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا.

وذكرت لجنة السلامة التابعة للوكالة في تقييم لها نقلت نتائجه "رويترز": أنه لا بد من إضافة متلازمة تسرب الشعيرات الدموية كأثر جانبي جديد في النشرة التوضيحية للقاح "أسترازينيكا".

وتسبب المتلازمة تسرب الدم من أصغر الأوعية الدموية إلى العضلات وتجاويف الجسم وينتج عنها التورم وانخفاض ضغط الدم.

وبدأت اللجنة دراسة هذه الحالات لأول مرة في أبريل/ نيسان، وتضيف توصياتها للمخاوف المتعلقة بأسترازينيكا ومنها صلة محتملة بتجلطات دموية نادرة.

سابقا، نصحت وكالة الأدوية الأوروبية بعدم حقن من يعانون من جلطات دموية بالجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا".

وتوسع اللجنة تحقيقها ليشمل حالات التهاب عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" ولقاحات أخرى منها "فايزر" و"مودرنا" و"جونسون آند جونسون".