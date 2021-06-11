"الهارب"... كارتيرون يحسم الجدل بشأن أنباء رحيله عن الزمالك

حسم باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اليوم الجمعة، الجدل، بشأن أنباء رحيله عن الفريق المصري.

وأعرب كارتيرون عن حزنه مما يتردد من أنباء و شائعات حول رحيله عن تدريب الزمالك، مؤكدا أنه عاد إلى بلاده، فرنسا، لقضاء فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري المصري الحالية.

وأوضح كارتيرون في تصريحات لـ"الموقع الرسمي لنادي الزمالك"، اليوم الجمعة، أنه ترددت أنباء عن رحيله عن النادي الزمالك المصري بسبب وجود عروض تدريبية أخرى، مؤكدا أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق، وهو مستمر معه، بدعوى رغبته القوية في تحقيق البطولات.

ولفت المدرب الفرنسي الجنسية أن جماهير النادي الزمالك لا تعلم أن الشهور القليلة الماضية، كانت صعبة على اللاعبين في الفريق، وأن ناديه المصري ينافس في ظروف صعبة، موجها رسالة إلى هؤلاء الجماهير بأنه سيبذل قصارى جهده بمشاركة الجهاز الفني المعاون واللاعبين، بغرض تحقيق الأهداف المرجوة والممثلة في حصد بطولتي الدوري والكأس المصريين، لهذا الموسم.

ويشار إلى أن كارتيرون، مدرب الزمالك الحالي، قد عاد للفريق المصري، مرة أخرى، بعد هروبه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف تدريب نادي التعاون السعودي، بمقابل مادي كبير، ووصف، آنذاك، بـ"المدرب الهارب".