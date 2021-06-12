طبيب روسي: "الدمع الدموي" يكشف عن الإصابة بالسرطان

تحدث الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، عن خطر "الدموع الدموية" التي تشير إلى مشاكل صحية خطيرة.

وقال مياسنيكوف في تصريح للقناة الأولى الروسية، قد تكون هذه الحالة من أعراض السرطان.

وأضاف الطبيب: "إن هذا يحدث مع أورام الغدة الدمعية، كما يمكن أن تشير إلى أمراض الكبد".

واصفا في الوقت ذاته هذه الحالة التي يكون فيها الدمع مصحوبا بالدم وتحصل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد وتخثر الدم.

وأوضح مياسنيكوف أن المرض الآخر الذي يمكن أن تشير إليه الدموع الدموية هو التهاب بطانة الرحم.

وقال مياسنيكوف: "نحن نتحدث عن مرض مزمن يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، يتميز بتكاثر أنسجة الغشاء المخاطي لتجويف الرحم خارج حدوده".

أما أورام الغدد الدمعية هي مجموعة من الأورام التي تتطور لتصبح خبيثة، الأمر الذي يؤدي لضعف حركة مقلة العين، مصحوبة بالألم وزيادة ضغط العين.