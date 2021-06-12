جانا ابنة عمرو دياب تثير فضول المتابعين بصور وفيديوهات مع شاب

ونشرت جانا الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه بالإنجليزية: "Laff you human"، ما أثار شكوك البعض عن وجود علاقة حب بينهما، خاصة وأن المقاطع أظهرت جانا وهي تقوم بتقبيل هذا الشاب، فيما أظهرت صور أخرى ما يبدو أنه عشاء.

View this post on Instagram A post shared by JUJU (@janadiab_)

وحققت مجموعة الصور والفيديوهات التي نشرتها جانا تفاعلا كبيرا، حيث حصدت نحو 18 ألف إعجاب دون أي تعليقات وذلك لأنها عطلت خاصية السماح بإضافة تعليق على منشورها.

وفي وقت سابق، علقت زينة عاشور، والدة جانا عمرو دياب لأول مرة، على معاناة ابنتها من مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي أثّر على تحصيلها الدراسي، وتسبب في حصولها على درجات منخفضة بعدما رفضت إدارة المدرسة دعمها نفسيا وصحيا ومراعاة وضعها الصحي.

ونشرت زينة عاشور، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو تحدثت فيه ابنتها جانا عن محنتها المرضية، وعلقت عليه برسالة قالت فيها: "إن قوتك في إظهار ذاتك بكل ما فيها بغض النظر عن رأي أي شخص آخر فيكي، أمر مثير للإعجاب. أحسنتي يا جوجو لرفع الوعي ولثقتك بنفسك، أحبك دائما".

وكانت جنا عمرو دياب كشفت تفاصيل مرضها الذي خلق تأثيرًا كبيرًا على دراستها، بعدما تم فصلها من المدرسة التي كانت تتلقى فيها تعليمها في العاصمة البريطانية لندن، كما كشفت موقف والديها الفنان عمرو دياب وزينة عاشور تجاه المرض الذي تعاني منه.