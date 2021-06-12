أمريكي يحاول السطو على بنك بعد يوم واحد من توقيفه بسبب تهمة مماثلة

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الخميس، رجلاً بتهمة السطو على بنك "تشيس"، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراحه من الحجز على ذمة قضية سرقة فرع آخر للبنك ذاته.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إنه تم القبض على تشي نجو، البالغ من العمر 52 عامًا، في المرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن سرق بنك تشيس في حوالي الساعة 10:30 من صباح ذلك اليوم، حسبما أفادت الشرطة لشبكة "فوكس نيوز".

عثر رجال الشرطة بحوزة المتهم على مطرقة وآلة حادة، وتم توجيه إليه تهمة السطو من الدرجة الثالثة، وحيازة أسلحة، وحيازة أدوات سرقة.

مثَل المتهم "نجو" أمام المحكمة يوم الأربعاء، ووافق القاضي على طلب المدعي العام بالإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.

بحلول ظهر يوم الخميس، زعم نجو إنه سيعود للعمل، لكنه أقدم على سرقة فرع آخر لبنك "تشيس"، وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه للمرة الثانية زعم أنه سرق 100 دولار فقط.

وأوضحت مصادر أن الشرطة ألقت القبض على نجو بعد دقائق قليلة من خروجه من البنك، ولا تزال التهم الموجهة إليه في السرقة الثانية معلقة.

ومن المقرر أن يعاود نجو المثول أمام المحكمة في أغسطس/ آب المقبل، فيما لم يتسن الوصول إلى محامية الدفاع، مارسيا سيكلر، للتعليق على الواقعة.