أكثر من 20 سم... صينية تسجل أطول رموش في العالم... فيديو

سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اسم الصينية يو جيانشيا، لتكون صاحبة أطول رموش في العالم، حيث وصل طول أحد رموشها إلى 20.5 سنتيمتر.

وعرضت موسوعة غينيس مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام يظهر جيانشيا وما تتمتع به من رموش طويلة بشكل استثنائي.

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يأتي تسجيل جيانشيا لهذا الرقم القياسي بعدما حققت اللقب سابقا بأطول رموش بطول (12.5 سم) في 2016، وبعد مرور خمس سنوات، زاد طول رموشها في الجفن الأيسر العلوي ليصل إلى (20.5 سم).

وصرحت المرأة الصينية بأنها انتبهت لطول رموشها غير العادي لأول مرة في 2015، ثم استمرت في النمو حتى وصلت لما هي عليه الآن.

وتوجهت جيانشيا إلى الأطباء لمعرفة سبب تلك الحالة، إلا أنهم لم يقدموا لها تفسيرا علميا، وترجح السيدة الأم إلى ربما التدخل الإلهي وليس العلم.

وأوضحت قائلة: "تذكرت أنني قضيت أكثر من 480 يوما في الجبال منذ سنوات، لذا فإن رموشي هدية قدمها بوذا لي، لافتة إلى أن الرموش الطويلة جعلتها تبدو أصغر سنا، وجعلت جسدها أقوى، بعد أن كان لديها جسم ضعيف".

ونفت السيدة الصينية أن رموشها تؤثر على حياتها اليومية رغم أنها تنسدل على وجهها، بل تقول إنها ساعدتها كثيرا، حيث أصبحت لا تضع ظلال العيون أو الكحل، وأنها تجد غسل وجهها وممارسة حياتها اليومية أمرا يسيرا.