ليفربول يغري محمد صلاح بـ"مكافأة جديدة" للبقاء بين صفوفه

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول يحاول إغراء لاعبه المصري الدولي، محمد صلاح، بـ"مكافأة" جديدة بهدف الإبقاء عليه بين صفوفه.

وأفادت "صحيفة ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم السبت، بأن ليفربول يحاول إبقاء محمد صلاح بأي طريقة، وبأنه يعتزم تقديم اللاعب المصري "مكافأة" ينتظرها منذ فترة، خاصة مع تداول أخبار انتقاله إلى أندية أوروبية أخرى.

وذكرت الصحيفة أن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يعتزم اعتبار محمد صلاح، القائد الرابع للفريق، خاصة بعد رحيل لاعب الفريق الهولندي، جيني فينالدوم، الذي انتقل، مؤخرا، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وفي السياق نفسه، كشفت الصحيفة ذاتها عن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعدما تردد في الآونة الأخيرة عن انتقاله في صفقة تاريخية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الموقع الإلكتروني نفسه "ليفربول إيكو" في تقرير سابق، أن إدارة ليفربول "حريصة جدا على إبرام عقد جديد مع محمد صلاح"، رغم عدم بدء المفاوضات حتى الآن مع اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن "المحادثات الأولية حول التجديد ستبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، مؤكد أن صلاح لن ينتقل إلى ناد آخر في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، زعمت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب سينتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه في ليفربول.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول، يظل وفقا له في صفوف الريدز حتى عام 2023، ولكن تقارير عديدة ألمحت مؤخرا إلى احتمال رحيله.

ويذكر أن محمد صلاح فاز، مؤخرا، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021 باختيار الجمهور، والتي تمنح من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.