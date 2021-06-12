صلاح يتراجع ويحذف تغريدة بسبب إريكسن

شن رواد موقع تويتر هجوما كبيرا على نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب تغريدة بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن خلال مباراة فريقه أمام فنلندا ببطولة أمم أوروبا 2020.

سقوط إريكسن © REUTERS / HANNAH MCKAY في الظهور الأول لفنلندا.. الدنمارك تسقط "ألما" على إريكسن.. فيديو

سقط كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع موته في البداية ولكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

صلاح يحذف تغريدة بسبب إريكسن

لم تمر ساعة على تغريدة محمد صلاح التي نشر فيها صورة له من إجازته التي يقضيها في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، إلا ووجد وابلا من الانتقادات من متابعيه على موقع تويتر.

وظهر صلاح في الصورة مفتول العضلات ويرتدي سروالا قصيرا، وهو يجلس على قارب بحري.

صلاح اضطر لحذف الصورة، مراعاة لمشاعر الجماهير التي هالها وأفزعها مشهد سقوط إريكسن.

محمد صلاح قام بحذف هذه التغريدة منذ قليل📱 pic.twitter.com/MnRDIApyyk — Yallakora (@Yallakoranow) June 12, 2021

وتم إيقاف المباراة في البداية بعد سقوط إريكسن، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا 1-صفر بعد أن سجل المهاجم يويل بوهيانبالو الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى.