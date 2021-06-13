مصارع ينهي النزال بالقاضية على وجه خصمه لكن "الفرحة لم تكتمل"... فيديو

أنهى مصارع أمريكي، في مشاركته الأولى ضمن بطولة "UFC" للمصارعة الحرة المختلطة، النزال بعد ضربة قاضية وجهها إلى وجه منافسه، لكن "الفرحة لم تكتمل"، بسبب حادث تعرض له هو الآخر أثناء احتفاله بالنصر.

وجّه المصارع الأمريكي، تيرانس ماكيني، ضربة قاضية إلى وجه منافسه، الأمريكي مات فريفولا، في الثانية السابعة من النزال، الأمر الذي تسبب بسقوط الخصم مغشيا لتحسم نتيجة المباراة.

وبحسب صفحة "UFC Russia" على "إنستغرام"، التي شاركت الفيديو، فقد وجه المصارع ماكيني ضربة على وجه خصمة وأتبعها بالثانية، ليسقط فريفولا على الأرض ويتلقى ضربات متنوعة على وجهه وصدره ويخرج من المباراة.

لكن فرحة ماكيني بالنصر لم تكتمل، حيث صعد على حبال الحلبة محتفلا، ليسقط منها تاركا كسرا في ركبته، الأمر الذي جعله يسقط على الأرض هو الآخر.

وبرغم تأكيدات المعلق بتلقي المنتصر ضربة مؤلمة على ركبته، إلا أن ماكيني أكد أن ما تعرض له هو مجرد شد عضلي يحتاج لقليل من الوقت.

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ويشتهر المصارع ماكيني بضرباته القاضية السريعة، حيث أحرز آخر أربعة انتصارات له في الجولة الأولى من النزال بالضربة القاضية.