محمد كريم: هكذا ضربت هيفاء خلال تمثل "دكان شحاته"... فيديو

كشفت الفنان المصري، محمد كريم، في لقاء تلفزيوني عن حقيقة ضربه للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، خلال تمثيل أحد المشاهد من الفيلم الذي عرض قبل 15 عاما وحمل اسم "دكان شحاته".

كشف الفنان المصري، محمد كريم، أمس السبت، ولأول مرة عن تفاصيل تصوير بعض المشاهد من الفيلم وعن حذف أحد المشاهد التي جمعته مع الفنانة اللبنانية.

وفي تصريح للفنان المصري خلال برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، اشار كريم إلى حقيقة المشهد الذي ضربه فيه وهبي بقلم الرصاص.

ونوه كريم إلى أنه ضربه لوهي جعل الناس تكره، لكنه أكد أن المشهد كان مشهدا تمثيليا ولم يكون حقيقيا.

وبين الفنان المصري أن القلم لم يكون حقيقيا ولكن المشهد "كان واقعيًا وماستر سين، ولو قلم لبس في وشها بجد كانت هتحصل مشكلة"، بحسب "لها".

ويعتبر فيلم "دكان شحاتة" هو أول تجارب هيفاء وهبي على شاشة السينما، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو سعد ومحمد كريم وعمرو عبد الجليل ومحمود حميدة، وعرض في عام 2009.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، لتقوم هيفاء وهبي ببطولة فيلمين آخرين، هما "حلاوة روح" للمخرج سامح عبد العزيز في عام 2014، و"أشباح أوروبا" الذي لم يعرض حتى لحظة كتابة هذه السطور، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي.