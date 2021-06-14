في ثوان معدودة... 4 خطوات للحفاظ على ألوان الملابس عند غسلها

تتسبب عملية غسل الملابس في فقدانها تألق ألوانها، ومع تكرار الغسل تتحول ألوان الملابس إلى درجات باهتة، ما يضطر البعض إلى استبدال تلك الملابس بأخرى جديدة وتحمل نفقات إضافية بعد وقت قصير من شراء ملابسهم.

الخطوة الأولى

ونقل موقع "صدى البلد" عن أحد حسابات "تيك توك" مقطع فيديو توضح فيه المستخدمة خطوات بسيطة للحفاظ على ألوان الملابس عند غسلها، نعرضها فيما يلي.

أغلق أزرار الملابس والسحابات، إن وجدت، وذلك لتجنب احتكاكها بالملابس الأخرى أثناء الدوران في الغسالة، كما أن الأزرار والسحابات قد تترك آثار الصدأ إن كانت معدنية.

الخطوة الثانية

قلب جميع قطع الملابس على الوجه الداخلي لها، قبل وضعها في الغسالة، تقول: وهو ما عللته صاحبة الفيديو بأنه يحمي صبغة القماش من البهتان.

الخطوة الثالثة

أشارت ناشرة الفيديو إلى أنه ينصح بغسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.

الخطوة الرابعة

ضع كمية من الملح مع الملابس في الغسالة قبل بدأ تشغيلها، وتقول صاحبة الفيديو إن "غسل الملابس مع كمية من الملح يحافظ على ثبات الألوان على الأنسجة".

وفي وقت سابق، تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي طريقة لغسل الملابس والصحون بسهولة وفاعلية رغم بساطة تلك الطريقة.

وتعتمد تلك الطريقة على مروحة منفصلة مثل تلك الموجودة في غسالات الملابس التقليدية، حيث يمكن وضع تلك المروحة الكهربائية داخل حوض المطبخ ووضع الصحون المراد غسلها مع الماء والصابون لتقوم المروحة بالمهمة بسرعة.

كما يمكن استخدام نفس الطريقة بوضع المروحة داخل وعاء كبير لغسل الملابس مع إضافة المسحوق والماء.