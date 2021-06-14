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    بعد نجاته من السكتة القلبية... أول تصريح من كريستيان إريكسن للإعلام

    © REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND
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    أصدر كريستيان إريكسن أول تصريح إعلامي له بعد نجاته من سكتة قلبية أصابته خلال مباراة منتخب الدنمارك أمام فنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

    ونقل مدير أعمال إريكسن عن اللاعب تصريحاته لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال فيها إنه: "يشعر بتحسن ولن يستسلم".

    سقوط كريستيان إريكسن
    © REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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    وتوجه إريكسن بالشكر للمشجعين على دعمهم واهتمامهم به بعد إصابته، وأبدى إصراره على الوصول إلى سبب تعرضه لمثل هذه الحالة الصحية الطارئة والخطيرة.

    وكشفت الصحيفة عن أن مدرب منتخب الدنمارك كاسبر هيولماند، أجرى هو ولاعبي المنتخب الدنماركي مكالمة فيديو مع اللاعب إريكسن للاطمئنان على صحته، وقال هيولماند إن "إريكسن هو من كان قلقا بشأننا، وسألنا عن حالنا، وقال إنه يعرف أن حالنا أسوأ منه بعد إصابته، وطمأننا على حالته قائلا إنه ربما يكون الآن جاهزا للتمرين".

    واحتاج لاعب خط وسط توتنهام السابق ، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف إنتر ميلان، إلى 13 دقيقة من الإنعاش القلبي الرئوي بعد سقوطه المفاجئ قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة، حيث لا يزال هناك تحت الملاحظة.

    وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، جوزيبي ماروتا، عن تطورات بشأن الحالة الصحية للاعب إريكسن، الذي أغمى عليه في مباراة السبت الماضي.

    وقال ماروتا: "شاهدنا الصور على التلفزيون التي تشير إلى حدوث شيء دراماتيكي، وهو ما رأيناه للأسف في الملاعب الإيطالية من قبل".

    وكشف جوزيبي ماروتا: "لا يسعني إلا أن أقول إنه قبل 10 دقائق فقط، أرسل إريكسن رسالة في محادثتنا الداخلية عبر تطبيق "واتسآب"، وهذا يؤكد العلاقة بين اللاعبين".

    وعن آخر تطورات حالته الصحية، صرح ماروتا: "نحن متفائلون بشأن حالة كريستيان، لقد أخبرنا الفريق الطبي للدنمارك أن الوضع تحت السيطرة، ولا يمكنني الدخول في التفاصيل، ولكن اللاعب تحت سيطرة المنتخب الدنماركي، وأفضل شيء يمكنني قوله هو أن إريكسن استجاب بشكل إيجابي، وكان تدخل قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، والأطباء مهما للغاية".

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