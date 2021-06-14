طائرة مجهولة تسببت بـ "زلزال" بين أمريكا والمكسيك... صور وفيديو

تداولت وسائل إعلام غربية خبرا غريبا أشارت فيه إلى قيام طائرة مجهولة بعملية تحليق غريبة تسببت بحدوث ما أطلق عليه "الزلزال" بين أمريكا والمكسيك.

هز انفجار صوتي غامض أجزاء من كاليفورنيا والمكسيك، مساء الثلاثاء الماضي، وهي المرة الثالثة منذ شهر فبراير/ شباط الماضي التي يتعرض فيها السكان لحادث أطلق عليه الكثيرون "زلزال السماء".

وبحسب "ديلي ميل"، فإن المسؤولين غير متأكدين من سبب الهدير العالي جدا، لكن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت أن طائرة "مجهولة" كانت تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت قبالة سواحل مقاطعة سان دييغو في حوالي الساعة 8:20 مساءً بتوقيت المناطق المحيطة بالمحيط الهادئ، أي قبل دقائق من سماع هدير صوت "الزلزال".

وأبلغ المواطنون أن هذه الظاهرة في أكثر من منطقة في أقصى الجنوب الأمريكي مثل تيخوانا والشرق الأقصى مثل إل كاجون في المكسيك، وفقًا لتقارير أمريكية.

والتقطت بيانات تتبع الرحلات الجوية، طائرة تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 20000 و25000 قدم وبلغت سرعة مسجلة 967 عقدة، أي 1112 ميل في الساعة.

وبحسب المصدر، كان هدير الطائرة عاليا جدا لدرجة أنها هزت المنازل في كل تلك المناطق الواسعة، وأرعبت الحيوانات الأليفة وأثارت مخاوف من وقوع زلزال بين أولئك الذين يعيشون على بعد 17 ميلاً من مقاطعة سان دييغو.

هزت الحادثة المنطقة بكاملها بتاريخ 10 مارس/ آذار أيضا، حيث تسبب الهدير الغريب باهتزاز الأبنية بشكل زلزالي على طول المنطقة.

A Nest Cam on a home in the South Park/Golden Hill area of San Diego caught the boom heard around the county.pic.twitter.com/UOFvykgjK1 — KUSI News (@KUSINews) June 9, 2021

ويوم الثلاثاء الماضي، هز صوت مشابه المنطقة، الأمر الذي دفع رئيسة بلدية سان دييغو، تود غلوريا، لنشر بيان على "تويتر" بهدف تخفيف قلق السكان لكن تأثير ذلك كان معاكسا.

Supersonic Aircraft Tracked Off San Diego Coincided With Mysterious "Skyquake"



There are strong indications that a mysterious boom heard in and around San Diego was from a supersonic aircraft on a training mission off the coast. https://t.co/67NLh5dR1v — Agent Applebutt™️ (@Cream_n_Coffee) June 12, 2021

وقالت: "نعم لقد سمعت ذلك. لا أعرف ما هو ذلك. سأشارككم إذا حصلت على أي معلومات. احصلوا على التطعيم إذا لم تقوموا بذلك".

What was that loud boom in #sandiego ? We also heard rumblings after??? Some people said earthquake. But I’m skeptical I did not feel anything shaking like that.#boom #earthquake — Krys Devine (@KrysDevine) June 9, 2021

لكن المستخدمون استغربوا منشورها، وعلق أحدهم برد على رئيسة البلدية: "إن سان دييغو تعرضت ثلاث مرات لهزات غامضة ولا أحد لديه أي إجابات!".